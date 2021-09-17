РИАМО - 17 сен. На 20:00 первого дня голосования общая явка на выборах в России составила 16,85%, сообщает ЦИК России.

Это данные без учета электронного голосования.

Россияне с 17 по 19 сентября выбирают депутатов Госдумы. В некоторых российских регионах, в том числе в Москве, жители могут проголосовать онлайн.

В пятницу с помощью системы онлайн-голосования свой выбор сделали президент страны Владимир Путин и премьер-министр России Михаил Мишустин.

В Подмосковье жители выбирают депутатов Мособлдумы, в некоторых округах региона – муниципальных депутатов. В столице проводятся довыборы депутатов городского парламента и в нескольких районах – местных депутатов.