РИАМО - 17 сен. По 19 сентября принимаются заявки на Всероссийский конкурс авторов и молодых исполнителей «Громче», итоги подведут до конца 2021 года, сообщает Федеральное агентство по делам национальностей России.

Конкурс проводится в стране в 4 раз. Принять в нем участие могут исполнители в возрасте от 18 до 35 лет. В этом году основной номинацией конкурса стал «Фолк». Пройти регистрацию можно на сайте АИС «Молодежь России», там же заполнить анкету и отправить заявку.

На соискание принимаются песни собственного сочинения, кавер-версии песен на русском или национальном языке. Каждый номинант имеет право выдвинуть на конкурс не более 1 произведения. Произведение не может быть выдвинуто на соискание конкурса повторно.

Данный жанр очень многогранен, поэтому к участию в конкурсе приглашаются музыканты с направленностью: неотрадиционный фолк, инди-фолк, неофолк, электрик-фолк, фолк-поп, нью-эйдж, фолк-рок, фолк-джаз.

Отборочный этап пройдет с 20 сентября по 12 октября, полуфинал запланировано провести с 13 октября по 10 ноября. Финал и церемония награждения пройдут с 11 ноября по 30 декабря. Сроки и формат проведения церемонии награждения могут изменяться в связи с эпидемиологической обстановкой в стране.

Победители могут выиграть консультацию от одной из ведущих музыкальных компаний в мире - ONErpm Russia по продвижению своего творчества на музыкальном рынке и возможное подписание контракта для победителя конкурса (при условии, что его творчество заинтересует партнера проекта).

Также звукозаписывающий лейбл Gentle music проведет запись песни победителя в своей студии.

Контактные данные организатора премии: ФГБУ «Роскультцентр»: event@youthculture.ru.