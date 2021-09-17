РИАМО - 17 сен. «Комсомольская правда» и «Газпром межрегионгаз» запускают прямую линию с населением «Газификация России: вопросы и ответы», сообщает kp.ru.

Программа социальной газификации была запущена по поручению президента РФ Владимира Путина. В населенных пунктах, которые вошли в программу, газ к участкам подводят бесплатно для жителей в беззаявительном порядке. Домовладельцу необходимо только оплатить проведение газа на своем участке.

По оценкам экспертов, программой смогут воспользоваться несколько миллионов россиян. Прямая линия начнется 20 сентября и продлится до 15 ноября.

Для того, чтобы подать заявление, можно воспользоваться мобильными пунктами, обратившись в офисы, или же сайтом газораспределительной организации (ГРО), порталом Единого оператора газификации connectgas.ru и порталом госуслуг.

Получить газ смогут владельцы тех участков, которые находятся в уже газифицированных населенных пунктах. За прокладку труб до границ участка платить не придется. Нужно будет лишь оплатить прокладку труб внутри участка и установленное оборудование. Однако у людей все равно осталось множество вопросов. Специально для них и запускают прямую линию. На этой площадке будут рассказывать, как поучаствовать в программе, какие документы для этого понадобятся и прочее.

Прямая линия будет работать следующим образом: пользователь будет задавать вопрос через сайт kp.ru, группы «Комсомольской правды» в соцсетях и мессенджеры, затем каждую неделю эксперты будут отвечать на вопросы, в том числе разбирая наиболее распространенные, связанные с подключением газа.

В ноябре глава «Газпром межрегионгаз» Сергей Густов в прямом эфире Радио «Комсомольская правда» будет рассказывать о текущей работе, а также отвечать на вопросы читателей и слушателей.