РИАМО - 17 сен. Центробанк РФ намерен распространить действие платформы «Знай своего клиента» на физлиц, таким образом он хочет уменьшить нагрузку на банки и физлица. Об этом сообщает kp.ru.

Как уточнил директор департамента финансового мониторинга и валютного контроля ЦБ РФ Илья Ясинский, если по совокупности параметров клиент относится к группе низкого риска, то кредитная организация не должна посылать ему разнообразные запросы и реализовывать отказные полномочия.

Он добавил, что подобные действия со стороны банков могут производиться для перестраховки, но по итогам таких проверок издержки несут «абсолютно добросовестные клиенты».

Ясинский отметил, что распространение на физлиц действия платформы «Знай своего клиента» рассмотрят только после того, как ее опробуют на юр лицах и ИП. Даная работа займет около 1,5 лет.

Платформа «Знай своего клиента» позволит банкам оценивать компетентность и платежеспособность отечественных компаний. Все фирмы распределят на 3 группы риска сомнительных операций: красную, желтую и зеленую. Попавшие в красную зону будут отрезаны от обслуживания.