РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 17 сен. Свыше 13% избирателей подмосковного Красногорска приняли участие в голосовании в пятницу, сообщили в пресс-службе администрации горокруга.

В Красногорске в 20:00 закрылись все 120 УИК. Голосование за депутатов Государственной и Московской областной дум стартовало в пятницу и продлится до воскресенья включительно.

По информации Территориальной избирательной комиссии округа, явка по итогам 17 сентября составила 13,2%.



По всему Подмосковью, по данным на 15:00 пятницы, явка на выборах составила 8,93%.