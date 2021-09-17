РИАМО - 17 сен. В Московской области приняли меры по обеспечению безопасности на избирательных участках. Так, дополнительно были проведены тренировки по отработке алгоритма действий УИК при возникновении чрезвычайных ситуаций, сообщает пресс-служба Главного управления региональной безопасности Подмосковья.

Кроме того, были закреплены ответственные от муниципалитетов за зданиями, где будет проходить голосование.

В пятницу в Подмосковье началось голосование на выборах в Госдуму и Мособлдуму. В области работают 4099 избирательных участков, большинство из которых находятся в учебных заведениях, дворцах и домах культуры.

Дополнительные меры по обеспечению антитеррористической защищенности и общественной безопасности рассмотрели на заседании региональной Антитеррористической комиссии.

Во всех помещениях для голосования есть металлодетекторы, физическая охрана, системы видеонаблюдения и необходимое технологическое оборудование.

Охрану общественного порядка на выборах обеспечивает более 10 тыс. полицейских. Ежедневно помогают в несении службы 180 слушателей и сотрудников образовательных учреждений МВД России, по 30 сотрудников полиции управления на транспорте МВД России по ЦФО, по 600 сотрудников ГУ Росгвардии по Московской области.

К обеспечению безопасности привлекли работников частных охранных компаний (1,5 тыс. человек), народных дружинников, в том числе из числа казачьих обществ (700 человек).

Для обследования мест голосования произведен расчет 131 специалиста-кинолога со служебными собаками, натренированными на поиск взрывчатых веществ и взрывных устройств.