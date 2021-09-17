РИАМО - 17 сен. В августе в столице понизились цены на морковь на 32%, на свеклу – 46,3%, на картофель – 15,8%, а лимоны подорожали на 18,4%, сообщает Мосстат.

Кроме того, в городе отмечается снижение стоимости на свежие огурцы (на 15%) и помидоры (на 9,6%), лук (на 7,8%), бананы (на 8,3%), виноград (на 7,3%), белокочанную капусту (на 6,7%), шоколад (на 2,3%), кофе в зернах и молотый (на 1,6%) и колбасу вареную (на 1,6%).

Отмечено повышение цен на говяжью печень (на 3,2%), рыбу (на 3,2%), хлопья «Геркулес» (на 2,8%), сухие молочные смеси для детского питания (на 2,7%), сливочное масло (на 2,4%), свинину и говядину, кроме бескостного мяса (на 2,1%).

По данным Мосстата, индекс потребительских цен на товары и услуги по столице за прошлый месяц по сравнению с июлем 2021 года составил 100%. При этом в целом цены на продовольственные товары понизились на 0,9%.

Цены на непродовольственные товары в мегаполисе выросли на 0,7%. В частности, подорожали пиломатериалы (на 33,4%), спички (на 5%), телерадиотовары (на 4,8%), табачные изделия (на 2,1%). Снизились цены на медикаменты, кроме 1 списка жизненно важных препаратов (на 2,3%), медтовары (на 1,6%).

Тарифы на услуги стали дороже на 0,3%. Кроме того, увеличилась стоимость услуг гостиниц и иных мест проживания (на 12,6%), услуг правового характера (на 1,8%). Уменьшилась стоимость услуг воздушного и железнодорожного транспорта (на 9,5% и 2,7% соответственно), санаторно-оздоровительных услуг (на 2,4%).

Еще стоимость минимального набора продуктов питания в столице в августе составила чуть больше 5,9 тыс. рублей, что на 2,1% меньше, чем в июле этого года.