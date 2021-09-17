Беременность – один из самых волнительных этапов в жизни женщины. Однако многие не чувствуют себя комфортно в этот период, потому что боятся приближающихся родов. Доулы призваны помочь провести этот день без стресса и боли. В отличие от акушерок, эти специалисты оказывают не медицинскую, а эмоциональную, информационную и бытовую помощь. Обозреватель РИАМО пообщалась с членом Ассоциации профессиональных доул, специалистом по послеродовому восстановлению Валерией Жемчуг и выяснила все тонкости этой профессии.

– Валерия, для начала расскажите, кто такая доула?

– Доула – это специалист по непрерывной поддержке в родах, но важно понимать, что она оказывает не медицинскую, а эмоциональную, информационную, бытовую и физическую помощь. В том числе доула может владеть гипнотерапией и техниками массажа для обезболивания родов. Такие специалисты в России появились в 2011 году, а с 2015 года у нас существует Ассоциация профессиональных доул (АПД), в которой я состою с самого начала. На сайте нашей ассоциации любая женщина может найти себе доулу по сердцу.

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– А как вы познакомились с этой профессией?

фото из личного архива Валерии Жемчуг

– Это произошло, когда я рожала второго ребенка на Бали. На моих родах присутствовала прекрасная женщина, которая делала мне массаж, благодаря которому я уснула и практически все роды проспала. Потом, когда начался потужной период, она вместе со мной дышала, говорила мне на ушко разные слова на английском языке – они были просто волшебные. Меня это очень сильно успокаивало и помогало не переживать, а расслабиться в процессе. Только после родов я узнала, что со мной была доула.

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– Получается, она подтолкнула вас уйти в эту профессию?

– Да, когда я поняла, что со мной была такая потрясающая женщина и как мне это помогло в родах, я начала изучать эту профессию и рассказывать у себя в соцсетях о ней. Потом сделала сайт доула.рф – он стал одним из первых в России на эту тему.

Потом уже начали появляться курсы и русские статьи. Появились и другие специалисты, которые также были вдохновлены темой родов и параллельно со мной писали об этом и сопровождали женщин в родах.

Сейчас я готовлю к печати перевод книги о доулах «Eat, Pray, Doula» легендарной акушерки Робин Лим.

– Нужно какое-то специальное образование для того, чтобы стать доулой, например, психолога или врача общей практики?

– Тут важно понимать, что доула, в первую очередь, – это человек, который находится рядом с женщиной, «у ног» женщины, если переводить дословно этот термин. Доула очень мягко и бережно заботится о роженице, при этом она не должна мешать и отвлекать.

В принципе на роль доулы может претендовать и мама, и сестра, и даже муж. На самом деле есть и мужчины-доулы!

Как пишет врач-акушер-гинеколог Мишель Оден, женщине при родах нужно три «т» – тишина, темнота и тепло, а также одна большая «б» – ощущение безопасности. Так вот, если сопровождающий может обеспечить женщине эти условия, то никаких особых знаний не нужно. Важен человеческий контакт.

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– Сталкивались ли вы с каким-то трудностями на пути становления доулой?

фото из личного архива Валерии Жемчуг

– В один момент я поняла, что мне не хватает знаний о том, как происходят многие процессы в нашем организме. Тогда я пошла учиться на акушерку. Теперь ситуацию в родах я вижу с точки зрения медиков: я могу переводить пожелания женщины на медицинский язык и оказывать женщине нужную поддержку, потому что понимаю, что в данный момент происходит и чем я могу помочь.

– Как отнеслись врачи к появлению такой профессии, как доула?

– Когда только начали появляться доулы и формироваться профессия, многие медицинские работники были против. Они не понимали, что это за специалист и зачем он нужен. Они считали, что доула будет только мешать при родах, но со временем отношение к доулам стало меняться в лучшую сторону.

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– Насколько популярны доулы в России?

– В последнее время доулы стали пользоваться большей популярностью. Ведь это способ, похожий на то, как рожали раньше в деревнях. На родах присутствовала мать и кто-то из старшего поколения женщин. Также к роженице приходила повитуха – она успокаивала женщину в течение всех родов и просто была рядом. Все происходило в такой заботе, чтобы женщина не нервничала. После родов еще 40 дней повитуха за ней ухаживала: готовила, помогала во всем, делала массажи, ставила матку на место.

В роддомах же зачастую женщины остаются одни и чувствуют себя брошенными, потому что не получают эмоциональную поддержку. А ведь человеческий фактор во время родов является одним из ключевых, и его нельзя никаким образом компенсировать.

– Сейчас женщина может прийти на роды с доулой?

фото из личного архива Валерии Жемчуг

– Сейчас существуют программы, где по ОМС женщину может сопровождать доула. Врачи поняли, что если доула делает массаж, применяет гипнотехники, занимается ароматерапией или включает музыку женщине, то они рожают намного быстрее и легче. Эти женщины не кричат, не паникуют, не зажимаются. Да и в целом меньше осложнений у рожениц и детей.

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– Кто чаще всего обращается к доулам?

– Чаще всего к нам приходят женщины, которые в первый раз рожали в стрессовой ситуации: они были одни, на них кричали, – или просто те, кому было больно и страшно. Проще говоря, когда после родов осталась мощная психологическая травма.

Обычно это женщины со вторыми и третьими родами. Но однажды ко мне обратилась женщина, беременная шестым ребенком – она сказала, что хочет, чтобы в этот раз все прошло спокойно.

– Вы до этого говорили про повитух, которые еще 40 дней помогали женщинам. А ваша миссия заканчивается в роддоме или вы тоже поддерживаете связь и дальше?

– Конечно, поддерживаем. Есть доулы, которые оказывают поддержку после родов – они приходят к женщине домой, делают ей массаж, помогают с малышом, делают уборку, в общем, оказывают полностью и физическую, и моральную поддержку. Да и вообще доулы – это широкое понятие, они свидетельствуют не только рождение, но и смерть, оказывая поддержку одним своим присутствием. Они могут помочь даже на приеме у зубного врача.

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– Валерия, а помните ли вы первого ребенка, чью маму вы сопровождали при родах в качестве доулы?

– Да, этой прекрасной девочке сейчас уже 10 лет. Я общаюсь с ее мамой и после родов. Все это время я слежу за «своими» детками и подсказываю, как мама.

– Были ли необычные просьбы от рожениц на вашей практике?

фото из личного архива Валерии Жемчуг

– Каждые роды – это очень необычный момент. Женщины в самый ответственный момент начинают либо вести себя как капризные детки, которым нужна мама, либо у них начинают всплывать какие-то страхи.

Но самое забавное было, когда во время перехода от схваток к потужному периоду роженица сказала: «Так, все, я больше не могу. Рожайте сами, я пошла домой».

Некоторые кричат, что они умирают, и реально в это верят, потому что сила ощущений очень велика. Кто-то просит прямо сейчас сделать кесарево сечение. Другие хотят обезболивание, но путают слова и просят «эвтаназию» – в этом состоянии просто не до того, чтобы вспомнить нужно слово.

– В экстренной ситуации вы можете принимать решение за женщину во время родов?

– Здесь включается правовое поле. Важно понимать, что доула не принимает решение за женщину, которую она сопровождает. Более того, за женщину не могут принять решение и врачи. Поэтому мы, готовясь к родам, прописываем план родов на случай, если что-то пойдет не так. Этот план у нее есть на руках.

В Москве и в Подмосковье заверять различные нюансы не нужно, даже если женщина хочет рожать в приглушенном свете, с ароматерапией и музыкой. А вот в маленьких городах это по-прежнему необходимо. Женщина с таким планом приходит к главному врачу, и они все это проговаривают, в частности, и из ряда вон выходящие ситуации. Но при этом в экстренных случаях доула все же помогает – она простым языком рассказывает, что происходит и что сейчас собираются делать врачи.

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– Валерия, доулы готовят только к родам или к самой беременности тоже?

– Самые ответственные женщины приходят к нам еще на этапе планирования беременности.

– Как правильно выбрать доулу? На что следует обращать внимание?

– Сейчас много доул, и в первую очередь нужно понять, что вам нужно в родах. Например, хотите, чтобы делали массаж, чтобы разговаривали с вами, чтобы доула владела ароматерапией. После составления такого перечня нужно начать встречаться с доулами и смотреть исходя из того, что они умеют. Однако важно также понять, как вы себя чувствуете при общении с доулой. Может быть, у нее будет не очень большой опыт – она сопроводила всего 10 родов, но при этом она окажется очень душевной и с вами на одной волне. Нужно смотреть на все в совокупности – и даже на то, как она сама рожала ребенка.