РИАМО - 17 сен. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил организовать проверку после атак на системы онлайн-голосования, сообщается на сайте СК РФ.

В пятницу на ресурсы федеральной платформы дистанционного электронного голосования, московскую систему электронного голосования, а также портал ассоциации «Независимый общественный мониторинг» совершены кибератаки из-за рубежа, что привело к временным задержкам доступа к соответствующим онлайн-ресурсам.

Глава федерального СК поручил Главному следственному управлению СК страны организовать по данному факту процессуальную проверку с привлечением имеющих соответствующий опыт специалистов отдела по расследованию киберпреступлений и преступлений в сфере высоких технологий.

Ранее Минцифры сообщило, что в России успешно отразили DDoS-атаки на сервисы дистанционного электронного голосования.