РИАМО - 17 сен. По итогам опроса, который прошел на портале «Добродел», 81% жителей Подмосковья высказались за необходимость иметь возможность оформить заявление о запрете банку без их личного присутствия проводить финансовые операции, приводящие к возникновению долговых обязательств, сообщает пресс-служба регионального комитета по конкурентной политике.

В опросе приняли участие свыше 800 жителей. Комитет направил результаты опроса в Центральный банк России.

На сегодняшний день портал «Добродел» - один из самых популярных подмосковных сервисов среди жителей региона. Работу с жалобами, поступившими на «Добродел», координирует центр управления регионом, что позволяет оперативно реагировать на обращения и быстро решать проблемы.

За последние 5 лет в Подмосковье произошла цифровая революция в сфере оказания государственных услуг, теперь помощь можно получить в один клик.