РИАМО - 17 сен. В августе этого года в Московской области построили 40 многоквартирных домов, на территории столицы – 47, сообщает Мосстат.

В Подмосковье за прошлый месяц введено в эксплуатацию 15,4 тыс. новых квартир, их общая площадь составила свыше 1,328 млн кв. м. Жителями было построено 6 214 частных домов, их общая площадь составила 899,2 тыс. кв. м. При этом 1 540 домов из них было возведено в сельской местности (228,2 тыс. кв. м).

В Москве за август ввели в эксплуатацию 13,4 тыс. новых квартир, общая площадь которых составила 740,5 тыс. кв. м. Горожане построили 315 жилых домов общей площадью 54,8 тыс. кв. м. 12,7 тыс. кв. м из них было возведено на участках для ведения садоводства.