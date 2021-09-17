РИАМО - 17 сен. Комитет по конкурентной политике Московской области совместно с администрацией городского округа Протвино результативно провел аукцион в электронной форме по продаже помещения. Об этом сообщает пресс-служба комитета.

Протвино является одним из городских округов Московской области, имеющих научно-технический потенциал с градообразующим научно-производственным комплексом. В то же время это очень живописный зеленый городок Подмосковья.

В ходе торгов цена продажи помещения площадью 13,7 кв. м на первом этаже по адресу: улица Ленина, д. 24Б составила 622 350 рублей, превысив начальную цену продажи на 35%.

Помещение нашло своего покупателя, а бюджет городского округа в течение 30 дней получит дополнительный доход в размере более полумиллиона рублей.

Более детально ознакомиться с информацией об имуществе и земельных участках, выставленных на торги в Московской области, всегда можно на Портале ЕАСУЗ.