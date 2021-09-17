РИАМО - 17 сен. В Одинцовском округе завершился первый день голосования на выборах в Московскую областную и Государственную Думы. По состоянию на 18:00 17 сентября явка по 122 избирательному округу, в который входит Одинцовский муниципалитет, составляла 10,14%, сообщает пресс-служба администрации округа.

Ровно в 20:00 все избирательные комиссии – 171 УИК – прекратили работу. После этого бюллетени убирают в специальные сейф-пакеты, которые будут вскрыты в заключительный день выборов. Глава Одинцовского городского округа пригласил жителей округа прийти на свои избирательные участки во 2-й и 3-й дни голосования, которые выпали на выходные – 18 и 19 сентября.

«С сегодняшнего дня и до воскресенья в нашем округе проходят выборы в Государственную думу Российской Федерации и Московскую областную думу. Я хочу призвать вас – обязательно приходите на избирательные участки. Ваш голос — это ваше главное политическое право. Реализуйте его, не лишайте себя его добровольно. Большинство из нас ответственно подходят к выбору врача, учителя или магазина. Обсуждают достоинства и недостатки простых бытовых услуг», - обратился к жителям муниципалитета Андрей Иванов.

Он добавил, что настало время решить, как будет в ближайшие годы развиваться страна и регион. Многие уже проголосовали в утро первого дня. Например, на участок в Одинцовском Доме культуры лично приехали голосовать даже ветераны, которым далеко за 90. Они - как всегда в первых рядах там, где решается судьба Родины.

«Берите с них пример! Судьбой управляют активные. Нам важно Ваше участие!», - сказал Иванов.

Голосование проходит с 17 по 19 сентября на 171 избирательном участке Одинцовского округа. Прийти на свой участок необходимо с паспортом. Важно отметить, что онлайн-голосования в Московской области не будет, поэтому выборы проходят привычным образом. Традиционно на участках присутствуют наблюдатели – по 5 человек на каждом. Наблюдателями могли стать желающие старше 18 лет, прошедшие специальное обучение. Помимо этого, наблюдателей могли назначить кандидаты в депутаты и политические партии, также в наблюдении за процедурой выборов участвуют члены Общественных палат Московской области и Одинцовского городского округа.

Все участковые избирательные комиссии обеспечены необходимым количеством дезинфицирующих средств, масок, перчаток и одноразовых ручек.