РИАМО - 17 сен. В пятницу через приложение «Мобильный наблюдатель» пришло более 450 сообщений от наблюдателей, которые работали на участках в Москве, сообщает Общественный штаб по наблюдению за выборами в столице.

При этом из поступивших обращений 65 были юридического характера, 300 – организационные, порядка 100 –технические.

«В этом году мы в первый раз используем новые средства коммуникации с наблюдателями – это специальное приложение, которое было разработано. Нацелено оно на оперативную связь со штабом», - пояснил председатель комиссии Общественной палаты Москвы по технологиям «Умного города».

Он уточнил, что первый день работы данного приложения прошел успешно. У приложения не было серьезных технических проблем.

С 17 по 19 сентября жители столицы выбирают депутатов Госдумы. Кроме того, в ряде районах мегаполиса проходят выборы депутатов Мосгордумы, а в районе Щукино – муниципальных депутатов.