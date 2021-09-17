РИАМО (БАЛАШИХА) - 17 сен. Все 180 участковых избирательных комиссий в Балашихе завершили свою работу в первый день трехдневного голосования на выборах депутатов в Госдуму РФ и Мособлдуму.

Из-за пандемии коронавируса выборы проходят в течение трех дней. В пятницу проголосовать за кандидатов в депутаты Госдумы РФ и Мособлдумы жители могли до 20:00.

В целях профилактики и недопущения распространения коронавируса на всех УИКах строго соблюдались меры предосторожности. Индивидуальными средствами защиты обеспечены также члены избирательных комиссий, наблюдатели, представители СМИ и сотрудники полиции.

Претенденты, набравшие в ходе трехдневного голосования большее количество голосов, войдут в новые составы Госдумы РФ и Мособлдумы, которые сформируют на ближайшие пять лет.

Отдать свой голос на выборах можно до 19 сентября включительно. Узнать адрес своего участка можно на сайте ЦИК России в разделе «Цифровые сервисы», а также на портале Госуслуг в разделе «Мои выборы» или по бесплатному телефону: 8(800)200-00-20.

Всего на территории региона в пятницу открылось более 4 тыс избирательных участков.

Штаб общественного наблюдения за ходом выборов в Московской области работает в Одинцове. В регионе также запущена горячая линия Мособлизбиркома: 8(800)550-97-44.