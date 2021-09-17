РИАМО - 17 сен. Облик нового детского сада в деревне Сапроново Ленинского городского округа согласовали в Мособлархитектуре, сообщает пресс-служба ведомства.

Министр правительства Московской области по архитектуре и градостроительству Владислав Гордиенко уточнил, что детсад расположен внутри жилого микрорайона и рассчитан на 280 мест. Общая площадь застройки составит порядка 1500 кв. м.

«В учреждении предусмотрено 12 групп для детей от полутора до семи лет. По проекту в здании также разместятся физкультурный и музыкальные залы, медлок и столовая. Для детей разного возраста предусмотрены отдельные входы в групповые», – сказал он.

Композиционное решение здания представляет собой сочетание компактных геометрических объемов с пластическими акцентами выступающих плоскостей фасада. Разнообразие в композицию вносят различные типоразмеры оконных проемов.

«В проекте широко используются декоративные возможности облицовочного кирпича. Пластика фасада подчеркивается художественной кладкой и применением нескольких оттенков материала. Здание органично вписывается в окружающую застройку и формирует визуально привлекательную и комфортную среду», – отметила главный архитектор Московской области Александра Кузьмина.

Территорию около садика благоустроят. Появятся газоны и кустарники, детские групповые площадки, физкультурная площадка и беговые дорожки.