РИАМО - 17 сен. Сотрудники подмосковных гостиниц и отелей прошли обучение по специально разработанной программе в рамках проекта комитета по туризму Московской области и Научно-методического центра министерства культуры Московской области. Об этом сообщает пресс-служба комитета по туризму Московской области.

В программу вошли все необходимые знания по основам экскурсоводоведения. Сотрудникам гостиниц рассказали о том, какие есть достопримечательности, места показа и культурного отдыха в шаговой доступности от отеля и в регионе в целом. Персонал отелей сможет подробно рассказать гостям, куда пойти, что посмотреть, на какие экскурсии обратить внимание.

Каждый сотрудник отеля, прошедший обучение по специальной программе, получил сертификат. От сотрудников коллективных средств размещения была подана 61 заявка и более 180 заявок от сотрудников администраций муниципалитетов и туристско-информационных центров.

На сегодняшний день в Московской области находится 900 коллективных средств размещения. Свыше 650 подмосковных гостиниц получили классификацию с 2016 года.