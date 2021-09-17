РИАМО - 17 сен. В 58-м чемпионате мира по боксу среди военнослужащих примут участие 8 спортсменов из Московской области, сообщает пресс-служба мминистерства физической культуры и спорта региона.

Подмосковье на турнире представят Володя Мнацаканян из Ногинска (49 кг), Екатерина Пальцева из Подольска (51 кг), Дмитрий Двали из Балашихи (52 кг), Овик Оганнисян из Одинцовского округа (56 кг), Константин Опольский из Ногинска (60 кг), Саадат Далгатова из округа Пушкинский (69 кг), Алексей Семыкин из Электростали (75 кг) и Раджаб Раджабов из Одинцовского округа (81 кг).

Чемпионат пройдет в Москве с 18 по 25 сентября. Официальная церемония открытия запланирована на 18 сентября в парке «Патриот», а с 19 по 24 сентября состоятся предварительные бои.

Ранее подмосковные спортсмены завоевали 20 медалей (8 золотых, 4 серебряные и 8 бронзовых) на всероссийских соревнованиях по боксу класса «А» им. Иосифа Кобзона, а также заняли первое место в неофициальном командном зачете. Турнир проходил в Одинцовском округе с 6 по 12 сентября.