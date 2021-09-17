РИАМО (БАЛАШИХА) - 17 сен. Депутат Московской областной думы Николай Черкасов посетил избирательные участки №3665, 14, 15, 16 и 17 в Балашихе в школе 25 на Солнечной улице, 10, и отметил активность жителей округа в первый день выборов, передает корреспондент «РИАМО в Балашихе».

Из-за пандемии коронавируса выборы в Госдуму и Мособлдуму проходят в течение трех дней. Отдать свой голос за кандидатов можно с 17 по 19 сентября. Претенденты, набравшие большее количество голосов, войдут в новые составы Госдумы и Мособлдумы, которые сформируют на ближайшие пять лет.

«На мой взгляд, достойно организована работа всех избирательных комиссий. Но их работа была бы неполной, если бы не шли на выборы люди, а они идут. Я увидел, что на данные участки пришло достаточно много избирателей. В среднем уже не менее 10%. Это только первый день. Жители округа делают осознанный выбор», - сказал Черкасов.

Он добавил, что в основном избирательные участки находятся в стенах образовательных учреждений Балашихи и традиционно школы подготовили лучшие помещения, создали все условия для того чтобы соблюсти все меры безопасности, чтобы разделить входящие и выходящие потоки. Он также отметил наличие средств индивидуальной защиты у членов комиссии и индивидуальных наборов для граждан: одноразовых масок, ручек и перчаток.

Сам Черкасов планирует проголосовать в Балашихе на своем избирательном участке утром 19 сентября.

17 сентября в Балашихе открылись 180 избирательных участков для проведения выборов в Государственную думу и Московскую областную думу. 19 сентября откроются еще 4 временных участка. Все они будут работать до 20:00.

Узнать адрес своего участка можно на сайте ЦИК России в разделе «Цифровые сервисы», а также на портале госуслуг в разделе «Мои выборы» или по бесплатному телефону 8 800 200-00-20.