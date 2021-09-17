РИАМО - 17 сен. В Подмосковье и столице в первый день голосования в 20:00 закрылись избирательные участки.

Жители Московского региона выбирают депутатов Госдумы. В Подмосковье также проводят выборы в Мособлдуму. В Дубне, Егорьевске, Лобне, Лотошине, Луховицах, Протвине и Химках проводятся выборы в органы местного самоуправления.

По данным на 15:00, явка на выборах в Московской области составила 8,93%, проголосовали 525 938 человек.

В столице в некоторых районах проходят выборы депутатов Мосгордумы, а в районе Щукино – муниципальных депутатов. В Москве также организовано онлайн-голосование.

В дистанционном электронном голосовании в столице приняли участие 1 млн человек. Всего заявки на онлайн-голосование подали 2,15 млн москвичей.

Выборы продлятся по 19 сентября.

Ранее на выборах проголосовали президент России Владимир Путин и председатель правительства РФ Михаил Мишустин.

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