РИАМО - 17 сен. В Подмосковье и столице в первый день голосования в 20:00 закрылись избирательные участки.
Жители Московского региона выбирают депутатов Госдумы. В Подмосковье также проводят выборы в Мособлдуму. В Дубне, Егорьевске, Лобне, Лотошине, Луховицах, Протвине и Химках проводятся выборы в органы местного самоуправления.
По данным на 15:00, явка на выборах в Московской области составила 8,93%, проголосовали 525 938 человек.
В столице в некоторых районах проходят выборы депутатов Мосгордумы, а в районе Щукино – муниципальных депутатов. В Москве также организовано онлайн-голосование.
В дистанционном электронном голосовании в столице приняли участие 1 млн человек. Всего заявки на онлайн-голосование подали 2,15 млн москвичей.
Выборы продлятся по 19 сентября.
Ранее на выборах проголосовали президент России Владимир Путин и председатель правительства РФ Михаил Мишустин.
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