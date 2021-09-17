РИАМО - 17 сен. 97-летняя жительница Каширы, ветеран Великой Отечественной войны Вера Панова проголосовала на выборах у себя дома, сообщается в Instagram-аккаунте пресс-службы губернатора и правительства Московской области.

Члены избирательной комиссии пришли с соблюдением всех необходимых мер санитарно-эпидемиологической безопасности. Вызвать их ветерану помог социальный работник.

«Я всегда участвую в голосовании, это для меня почетная обязанность. Так получилось, что в этом году голосую дома. Очень благодарна, что есть такая возможность, и, конечно, я не могла ей не воспользоваться», - отметила Панова.

Вызвать членов избирательной комиссии для голосования можно, если есть уважительная причина, например, по состоянию здоровья, инвалидности, в связи с необходимостью ухода. Для этого нужно обратиться в участковую комиссию письменно, лично, по телефону, либо передать просьбу через родственников. Сделать это можно до 14:00 19 сентября.

Выборы в Госдуму и Мособлдуму проходят в Подмосковье, в некоторых муниципалитетах жители еще выбирают местных депутатов. Всего в регионе открыто более 4 тыс. избирательных участков. Проголосовать можно будет по 19 сентября.