РИАМО - 17 сен. Более 24,8 млн рублей штрафов начислили за прошедшую неделю на правообладателей земель в Подмосковье за выявленные очаги борщевика на частных землях, сообщает пресс-служба регионального Минмособлимущества.

Министр имущественных отношений региона Наталья Адигамова отметила, что общая сумма выписанных с начала года штрафов превысила 232,8 млн рублей.

Зампред правительства области - министр экологии и природопользования Андрей Разин уточнил, что с начала года муниципальный земельный контроль выявил борщевик на более 7 тыс. земельных участках. Административные комиссии городских округов привлекли к ответственности правообладателей 2,6 тыс. из них.

«После начисления штрафов за непроведение борьбы с борщевиком Сосновского, которые регулирует ч.5 ст.6.11. КоАП Московской области, у правообладателя есть 60 дней, чтобы погасить его», – сказала Адигамова.

Она добавила, что после истечения этого срока акты о подтвержденном нарушении направляются в Федеральную службу судебных приставов и в судебные органы для привлечения правообладателей к ответственности за уклонение от административного наказания.

«Это грозит землепользователям неприятностями и финансовыми затратами, поэтому лучше предупредить нарушение и не дать борщевику распространиться по участку», – сказала Адигамова.

Наибольшее количество штрафов получили правообладатели частных земель за непроведение мер по борьбе с борщевиком в Рузском городском округе, где за неделю начислены штрафы свыше 10 млн рублей, в городском округе Клин – 4,4 млн рублей, в Можайском округе – 2,2 млн рублей, в Сергиево-Посадском округе - 1,4 млн рублей, а в городском округе Истра – 1,2 млн рублей.

С начала весеннего сезона наибольшее количество штрафов получили пользователи в Истре, где оштрафованы правообладатели 426 земельных участков, в Рузском городском округе штрафы начислены на правообладателей 401 участка, в Клину – на правообладателей 276 участков, а в Солнечногорске – на правообладателей 225 участков.