РИАМО - 17 сен. На избирательных участках Подмосковья отлажена система видеонаблюдения. Организовано 60 точек, где наблюдатели могут следить за процессом голосования, сообщила заместитель председателя Общественной палаты Московской области, член Общественной палаты Российской Федерации Татьяна Дмитриева.

Выборы в Госдуму и Мособлдуму начались в Подмосковье в пятницу, в некоторых округах также жители выбирают муниципальных депутатов. Всего в Московской области открыто более 4 тыс. избирательных участков.

«60 точек на базе общественных палат, где есть возможность видеонаблюдения, сегодня мы их синхронизировали, <...> занимались окончательной подготовкой, чтобы наблюдателям было удобно выполнять свою работу», - сказала Дмитриева.

Ранее председатель ЦИК России Элла Памфилова отметила хорошую работу Подмосковья по организации общественного контроля за ходом голосования.