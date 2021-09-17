РИАМО - 17 сен. В Московской области 7 октября начнется осенний этап проекта «Театральный поединок», в рамках которого проводится конкурс актерской импровизации, сообщает пресс-служба министерства культуры региона.

Проект поддерживает министерство культуры региона. Минувшим летом на форуме «Таврида» «Театральный поединок» стал одним из победителем Всероссийского конкурса молодежных проектов и получил грант в размере 1,2 млн рублей.

В рамках проекта ученики театральных студий Подмосковья соревнуются между собой в формате игры «Импровизационный батл».

Весной 450 воспитанников 24 театральных студий и мастерских приняли участие в образовательной программе проекта, значительно повысив уровень своих знаний и навыков.

Экзаменом стали 24 поединка в формате игры «Импровизационный батл». В результате определились команды для участия в осенних межгородских играх.

Судьями и почетными гостями поединков, которые пройдут по олимпийской системе с выбыванием, будут педагоги, мастера, профессора высших и средних театральных учебных заведений.