РИАМО - 17 сен. Предложение Федеральной антимонопольной службы (ФАС) ввести штрафы для собственников гостиниц, завышающих стоимость проживания в разгар значимых мероприятий, не соответствует понятию рыночной экономики, пишет «Вечерняя Москва».

Вице-президент Федерации рестораторов и отельеров России Вадим Прасов подчеркнул, что ни в одной стране мира подобных схем регулирования цен на проживание в отелях нет. При принятии закона отели не смогут окупать себя в привычный срок 10 лет.

В законопроекте ФАС речь идет об отелях в крупных городах. Пока в нем отмечены Сочи, Санкт-Петербург и Владивосток. Авторы документа предложили рассчитывать стоимость номеров по методике, которую утвердило правительство. Завышающих цены отельеров будут штрафовать на сумму от 20 до 50 тыс. рублей. За отсутствие информации о стоимости услуг грозит штраф от 50 до 150 тыс. рублей, должностных лиц — от 20 до 40 тыс. рублей, компании — от 300 до 500 тыс. рублей.

«Если бы человек не готов был платить, отель бы остался пустым и понес потери. Давайте смотреть правде в глаза. Таких сезонов, как в 2020-2021 годах, вряд ли стоит ожидать далее. Все равно плавно снижается нагрузка, открываются границы, больше россиян полетит за рубеж, меньше полетит в Краснодарский край и Крым. Проблемы с ценой в этом разрезе не будет», — считает Прасов.

В рыночной экономике цена должна определяться взаимодействием спроса и предложения. По словам эксперта, окупаемость отелей находится в сложном временном периоде от 10 лет. В этой ситуации регулирование цен на услуги является нонсенсом.