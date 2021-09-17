РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 17 сен. В Подольске за пять лет создали более 15 тыс. рабочих мест, в городском округе наиболее востребованы специальности, требующие среднего профессионального, профессионально-технического, специального образования, сообщил глава муниципалитета Николай Пестов.

«В 2020 году в Подольске создали 3860 рабочих мест, за 8 месяцев текущего года еще 2917. За пятилетку округ прирос 15 тыс. рабочих мест. Рабочие места – это в первую очередь НДФЛ, основа нашего бюджета. Когда квалифицированное современное рабочее место рядом с домом – это здорово. Подчас оно даже не требует высшего образования», - сказал Пестов.

Он отметил, что неслучайно год назад губернатор Андрей Воробьев подписал соглашение о целевой подготовке кадров с крупнейшим машиностроительным заводом «ЗиО-Подольск». Это не ноу-хау, а возвращение к системе плановой подготовки кадров, которая себя оправдала, а потом была незаслуженно отринута.

Булочно-кондитерский комбинат «Коломенский», на открытии которого побывал губернатор, является одним из самых амбициозных проектов по объему производства за последние годы. Это современное автоматизированное производство, где работают на европейском оборудовании. Запланирована работа 18 линий хлебного и кондитерского производства холдинга «Коломенский», который построил одноименный булочно-кондитерский комбинат.

В том числе для этого производства решали вопрос строительства водовода, так как выпекать качественный хлеб невозможно без чистой воды. Власти округа помогли решить вопрос, и это не первое предприятие, которому оказали помощь в обеспечении производственных площадок коммуникациями.

В настоящее время на комбинате трудятся 520 человек, в основном это жители Подольска, также приезжают из Чехова и Серпухова. Сотрудников обеспечили бесплатным проездом и питанием.

Булочно-кондитерский комбинат «Коломенский» является предприятием нового поколения. Это амбициозный проект и по численности занятых. На комбинате работают в несколько смен. При выходе на полную мощность на предприятии планируется создать до 1, 5 тыс. рабочих мест.