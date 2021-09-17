РИАМО - 17 сен. 18 сентября в 09:00 состоится первый розыгрыш квартир и автомобилей среди москвичей-участников электронного голосования, его проведут в рамках программы «Миллион призов». Об этом сообщается на официальном сайте мэра столицы.

Принять участие в первом розыгрыше смогут все те, кто проголосовал 17 сентября до 20:00. Розыгрыш будут транслировать в эфире телеканала «Москва 24». Узнать о выигрыше горожане смогут как на телеканале, так и на сайте. Также победителям пришлют СМС-сообщение.

Кроме того, проверить, являетесь ли вы победителем, можно самостоятельно с 10:00 до 12:00 в течение трех дней: 18, 19 и 20 сентября, авторизовавшись на сайте ag-vmeste.ru с помощью своей учетной записи mos.ru. Для этого нужно будет ввести свой уникальный код участника из СМС-сообщения в специальном окне.

Каждый участник электронного голосования получит шанс выиграть однокомнатную квартиру в Москве, автомобиль или призовые баллы для оплаты услуг и товаров, а также похода кафе и рестораны. Потратить призовые баллы можно будет до 1 апреля 2022 года.

С 17 по 19 сентября горожане выбирают депутатов Госдумы. Кроме того, в нескольких районах столицы проходят выборы депутатов Мосгордумы, а в районе Щукино – муниципальных депутатов.

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