РИАМО - 17 сен. Арбитражный суд Московского округа признал законным решение Московского областного УФАС России о внесении сведений в отношении ООО «Русские газоны ландшафт» в реестр недобросовестных поставщиков, сообщает пресс-служба областного ведомства.

Ранее в Московское областное УФАС России обратились из МБУ «Орехово-Зуевский комбинат благоустройства». Учреждение попросило внести ООО «Русские газоны ландшафт» в реестр недобросовестных поставщиков после уклонения от заключения контракта на поставку рулонного газона.

Управление признало действия компании незаконными, а сведения о ней — подлежащими включению в реестр недобросовестных поставщиков.

Не согласившись с указанным решением, ООО «Русские газоны ландшафт» обратилось в суд, который подтвердил законность и обоснованность решения УФАС.