РИАМО - 17 сен. Спасатели вывели из леса мужчину и женщину, которые пошли за грибами в новой Москве, сообщает пресс-служба департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Москвы.

Дежурная смена спасателей Московского авиацентра выехала на помощь вечером в пятницу.

Грибники потерялись в районе деревни Товарищево. С помощью навигатора спасатели быстро обнаружили потерявшихся.

Лучшим временем для сбора грибов считается вторая половина августа и первая декада сентября. В конце лета и осенью заядлые грибники собирают белые грибы, грузди, лисички, рыжики, подберезовики и подосиновики.

Однако к любому походу в лес, в том числе за грибами, нужно подготовиться и тщательно продумать, что взять с собой. Главное, ноша не должна быть тяжелой и все должно помещаться в одном рюкзаке.