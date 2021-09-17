РИАМО - 17 сен. 15 земельных участков, принадлежащих Московской области, передали в аренду через торги для развития сельского хозяйства и бизнеса в регионе с начала года. Почти 300 га земли в округах Бронницы, Раменский, Дзержинский, Чехов, Егорьевск, Серебряные Пруды, Шаховская и Котельники будут вовлечены в хозоборот. Об этом сообщает пресс-служба Минмособлимущества.

«Передача земельных участков областной собственности в аренду помогает не только ввести земельные участки в работу, но также способствует развитию округов. В них строятся новые производства, развивается сельское хозяйство, появляются магазины, пункты общественного питания или другие полезные для людей объекты», – сказал зампред правительства Московской области - министр экологии и природопользования региона Андрей Разин.

По его словам, из 15 переданных с начала года в аренду земельных участков на 5 арендаторы смогут построить общественно-полезный объект, на 10 участках смогут развивать растениеводство и садоводство.

Министр имущественных отношений региона Наталья Адигамова рассказала, что по итогам проведенных торгов ежегодные поступления в бюджет области составят порядка 21 млн рублей.

«В свою очередь, арендаторы Раменского, Дзержинского, Чехова, Егорьевска и Котельников смогут реализовать в этих округах свой бизнес, а арендаторы в Серебряных Прудах, Егорьевске поддержать сельхозпроизводство», – подчеркнула Адигамова, добавив, что до конца года планируется провести торги на право аренды еще 20 участков в 12 округах.