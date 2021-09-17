РИАМО - 17 сен. У дома 3 на улице Строителей в Москве водитель такси Volkswagen наехал на 10-летнего мальчика, на самокате переезжавшего дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу, сообщает пресс-служба столичной Госавтоинспекции.

У ребенка предварительно диагностировали ушиб мягких тканей скуловой области. Мальчика госпитализировали.

Столичным водителям посоветовали быть внимательными при приближении к пешеходным переходам. Также автолюбителям следует заранее снизить скорость или остановиться, чтобы пропустить пешеходов.

Московским родителям рекомендовали учить детей сходить с самокатов перед переходом дорог и быть очень внимательными на проезжей части.