РИАМО - 17 сен. В Подмосковье предстоящей ночью и утром прогнозируется туман, водителям рекомендовали быть аккуратными на дорогах региона. Об этом сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Автолюбителям рекомендовали соблюдать скоростной режим, не совершать резких маневров на дороге. Кроме того, следует заранее снижать скорость рядом с пешеходными переходами.

Пешеходам посоветовали носить световозвращатели, а при движении по краю дороги вне населенных пунктов нужно идти навстречу машинам.

В Подмосковье из-за тумана объявлен «желтый» уровень погодной опасности, он будет действовать с 22 часов 17 сентября до 7 часов 18 сентября.