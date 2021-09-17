РИАМО - 17 сен. Неравнодушные блогеры, артисты и спортсмены посетили Тверской бульвар, где по 19 сентября включительно проходит акция «В добрые руки», которую поддержали Ирина Слуцкая, Виктория Лопырева, Наталья Рудова, Алиса Гребенщикова и другие известные люди. Об этом сообщает оргкомитета цикла городских уличных мероприятий «Московские сезоны».

Вместе со своими подопечными — кошками и собаками — волонтеры проводят время на специально оборудованной площадке. Там же с питомцами могут погулять и те, кто задумался взять в семью нового друга.

«Добрые дела и привлечение к ним — это очень важно. Сегодня можно прийти и не только погулять, посмотреть на фотовыставку, а можно найти себе друга — они вон какие все красивые. Я считаю, если есть возможность и желание, обязательно нужно посещать такие мероприятия, помогать и брать себе собаку или кошку», — сказала фигуристка, двукратный призер Олимпийских игр Ирина Слуцкая.

Еще одна гостья площадки — телеведущая и блогер Виктория Лопырева рассказала, что к бездомным животным питает самые теплые чувства еще с детства, когда в подъезде устраивала мини-приют для собак: утепляла коробки-домики и кормила животных всю зиму.

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«Мы же знаем, что бездомные кошки и собаки зачастую бывают гораздо более любящими и благодарными за то, что их забрали в семью. Спасибо всем фондам и волонтерам, которые принимают участие в этой акции, ведь любая огласка и привлечение внимания — это еще один шанс какому-то питомцу обрести дом», — отметила Лопырева.

На Тверском бульваре работает груминг-студия. Также кинологи и волонтеры проводят лекции о зоопсихологии и воспитании питомцев. Кроме того, хозяева могут проверить здоровье своих четвероногих друзей в специальном автомобиле комитета ветеринарии Москвы.

На Тверской бульвар также можно принести, а можно и купить на месте корм для собак и кошек, игрушки и все нужные вещи для животных. За неделю удалось собрать больше 1,5 тыс. кг корма.

«Я очень надеюсь, что такими мероприятиями привлечением к ним медийных людей, получится донести, что своих лучших друзей необязательно искать в питомниках. В приютах тоже много замечательных животных», — рассказала актриса Наталья Рудова.