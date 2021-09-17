РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 17 сен. В Подольске модернизировали очистные сооружения с запасом, чтобы их мощностей хватило для строительства новых домов по программе реновации ветхого жилья, сообщил глава Подольска Николай Пестов.

Пестов отметил, что значительное количество ветхого жилья расположено в Подольске. В свое время крупные промышленные предприятия строили свой жилфонд, как рабочие поселки. В настоящее время отжившие свой век двухэтажные дома требуют расселения. Много лет в этом направлении власти города работали с привлечением инвестиционных средств, но теперь эти механизмы не дают должного эффекта.

«Многие застройщики проявили себя как несостоятельные. Поэтому мы ищем новые подходы, готовимся к участию в программе реновации территорий. Подобрали несколько площадок для того, чтобы иметь их как стартовые. И появились они благодаря объединению территорий. Иначе бы у нас не было даже возможности участвовать в программе реновации. И вот как раз для ее реализации и потребуются мощности по водоотведению. И такой запас прочности на перспективу на центральных городских очистных сооружениях создан», - сказал Пестов.

По его словам, проблема ветхого жилья для Подольска остается актуальной, поэтому участие в программе реновации очень важно. Ряд застройщиков, в том числе по инициативе администрации округа, находится в состоянии контролируемого банкротства. По мнению Пестова, это произошло потому, что бесконтрольный период их работы в последнее время привел к невыполнению обязательств по срокам переселения и по строительству социальных объектов. Например, детского сада на улице Колхозная. Власти взяли решение вопроса о достройке этого детсада на себя и уже определили подрядную организацию. Средства выделили из регионального и местного бюджетов.

Из-за пандемии продлили срок строительства муниципальных домов, предназначенных для переселения граждан из 14 аварийных домов. Пестов рассказал, что планировалось сделать это до конца 2020 года, но перенесли на 2021 год, так как стройка останавливалась в связи с ограничениями Covid-19.

«В настоящее время строительство двух 4-этажных домов современной планировки в поселке Дубровицы завершили. В День города многие новоселы получили ключи от новых муниципальных квартир. Реализация проекта позволила сделать серьезный шаг в расселении аварийного жилья и такую работу власти округа продолжат», - заключил Пестов.