РИАМО - 17 сен. Работы по включению отопления в Москве идут по графику и вышли на финальную стадию, сообщил заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

«В настоящее время завершаются мероприятия по организации подачи тепла на городские объекты, проводится пуско-наладка оборудования. Работы ведутся в соответствии с графиком, отопление уже включено в 99,6% жилого фонда и 99,7% социальных учреждений», - сказал Бирюков.

Он напомнил, что технологически срок включения отопления - 5 суток. Первыми тепло получают социальные объекты, жилые дома и офисные здания, затем - предприятия торговли и промышленности.

Глава комплекса городского хозяйства подчеркнул, что в столице была проведена масштабная работа по подготовке к новому отопительному сезону.

Всего подготовлено более 74 тыс. объектов, в том числе свыше 34 тыс. многоквартирных домов, 8,9 тыс. объектов социальной сферы и 30,5 тыс. административных и нежилых зданий.

«Мероприятия завершены в установленный срок - к 1 сентября. Все тепловые сети подготовлены должным образом, проведены гидравлические испытания согласно утвержденному плану, выявленные ненадежные участки сетей отремонтированы», - сказал чиновник.

Отопительный сезон осенью–2021: когда дадут тепло и куда обращаться, если батареи холодные>>