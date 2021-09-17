РИАМО - 17 сен. В Московском регионе в ночь на 18 сентября небо расчистится от облаков и начнется интенсивный процесс выхолаживания. Температура местами может опуститься до минус 2 - минус 4 градусов, сообщается на сайте «Метеоновости».

В некоторых местах может оказаться еще холоднее.

Первая половина следующей недели в Московском регионе будет пасмурной, холодной и дождливой. Температура будет на 4 градуса ниже нормы.

Ранее синоптики сообщали, что теплая погода вернется в регион после 20 сентября.

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