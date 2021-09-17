РИАМО - 17 сен. Первый день голосования в Подмосковье проходит в штатном режиме, сообщил председатель Избирательной комиссии Московской области Илья Березкин.

Выборы в Госдуму и Мособлдуму начались в Подмосковье в пятницу, в некоторых округах также жители выбирают муниципальных депутатов. Всего в Московской области открыты более 4 тыс. избирательных участков.

«Голосование идет в штатном режиме. Все избирательные комиссии добросовестно подготовили помещения для голосования», - сказал Березкин.

Проголосовать в Московской области можно будет по 19 сентября.

Ранее Березкин сообщил, что явка избирателей на выборах в регионе на 15:00 составила 8,93%, или 525 938 человек.