РИАМО (БАЛАШИХА) - 17 сен. Депутат Мособлдумы Тарас Ефимов посетил избирательный участок №3670 в Балашихе на выборах в Госдуму РФ и Мособлдуму в гимназии №1 на шоссе Энтузиастов, он оценил хорошую подготовку учебного заведения, сообщается на сайте администрации муниципалитета.

Из-за пандемии коронавируса выборы проходят в течение трех дней. Отдать свой голос за кандидатов можно с 17 по 19 сентября. Претенденты, набравшие большое количество голосов, войдут в новые составы Госдумы РФ и Мособлдумы, которые сформируют на ближайшие пять лет.

«Мы находимся в гимназии №1 в микрорайоне Южный. Избирательный участок находится в школе, мы видим хорошую подготовку учебного заведения. Сегодня дети учатся, но процесс построен так, что избиратели не пересекаются с учащимися. Для голосования отведено отдельное крыло, где нет занятий», - сказал Ефимов.

Он отметил, что на участке соблюдаются все необходимые санитарные требования. Максимально исключен контакт избирателей с учащимися. Голосующим предоставляют одноразовые медицинские маски, средства для дезинфекции рук, соблюдается социальная дистанция.

По словам председателя участковой избирательной комиссии №3670 Натальи Заводовой, на участках есть по 2 электронных устройства для обработки голосов и одна стационарная урна, если вдруг по техническим причинам устройство выйдет из строя.

«Есть 4 кабинки для голосования, а также кабина для инвалидов», - подчеркнула Заводова.

17 сентября в Балашихе открылись 180 избирательных участков для проведения выборов в Государственную думу РФ и Московскую областную думу. Они будут работать до 20:00.

Узнать адрес своего участка можно на сайте ЦИК России в разделе «Цифровые сервисы», а также на портале Госуслуг в разделе «Мои выборы» или по бесплатному телефону: 8(800)200-00-20.