РИАМО - 17 сен. Биолог и агроном Михаил Воробьев подчеркнул, что персики и нектарины, у которых есть бурая гниль, могут вызвать у человека легкое пищевое расстройство. Об этом сообщает «Вечерняя Москва».

Ранее в нектаринах и персиках из Грузии, которые были поставлены в Россию, Россельхознадзор выявил монилиозную гниль.

Как уточнил специалист, бурая монилиозная гниль является опасным карантинным заболеванием, поражающим в основном кустарники и деревья из семейства розоцветных.

«В основном это косточковые культуры: слива, персики, вишня и черешня. Также встречается бурая гниль в клубнике, в меньшей степени в яблоках и грушах», - уточнил Воробьев.

Он добавил, что для заражения здоровых плодов опасным заболеванием достаточно, чтобы на них попало немного спор. Тогда плоды покрываются плотным слоем плесени. Эти фрукты нельзя есть.

«Никакой опасности они для человека не несут. Но, если все-таки съесть зараженный плод, существует риск заполучить легкое пищевое расстройство», - пояснил эксперт.

По его словам, при неправильной транспортировке пораженных данным заболеванием плодов в южных регионах страны, распространение бурой гнили может достигнуть катастрофических масштабов.