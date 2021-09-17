РИАМО - 17 сен. В настоящее время проходит проверка информации о вбросе бюллетеней на избирательном участке в Балашихе, сообщил председатель Избирательной комиссии Московской области Илья Березкин.

«Мы сделали следующие шаги: мы попытались сделать анализ сравнения того видео, которое было в Сети, и реального видео из архива. Оно действительно существует, видим похожего человека, который подходит к члену комиссии, расписывается, получает бюллетень», - сказал Березкин.

Он отметил, что достоверно говорить о том, что произошел вброс, пока рано.

В Подмосковье 17-19 сентября проводятся выборы Госдуму и Мособлдуму. Также в Дубне, Егорьевске, Лобне, Лотошине, Луховицах, Протвине и Химках проводятся выборы в органы местного самоуправления. Избирательные участки работают с 08:00 до 20:00.