РИАМО - 17 сен. На избирательном участке в Солнечногорске проголосовал заслуженный артист РФ Сергей Куприк вместе с супругой, сообщает информационный центр Московской области по выборам.

«Считаю, что как гражданину РФ, следует обязательно принять участие в голосовании в эти три дня. Потому что безразличие к своей стране ‒ это просто безответственность. Мы должны участвовать в нашей жизни и все в наших руках», ‒ отметил Куприк.

Выборы в Госдуму и Мособлдуму начались в Подмосковье в пятницу, они будут проходить по 19 сентября. Всего в Подмосковье открыты более 4 тыс. избирательных участков.

Явка на выборах в Московской области составила 8,93% на 15:00.