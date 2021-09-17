РИАМО - 17 сен. Первый заместитель председателя Мособлдумы и депутат Дмитрий Голубков проверили работу участковых избирательных комиссий в Доме культуры, Зареченской школе и Немчиновском лицее в Одинцовском округе. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

С 8:00 пятницы в Одинцовском округе работает 171 участок для голосования на выборах в Государственную думу и Московскую областную думу.

Лазутина сообщила, что все законодательные нормы Российской Федерации, касающиеся выборного процесса, на участках соблюдаются в полном объеме.

«С 8:00 на участках в Одинцовском округе все было готово к приему избирателей. Атмосфера абсолютно рабочая. В Заречье и Новоивановском мы посмотрели 6 УИКов – наблюдатели присутствуют, голосование идет спокойно. Все требования законодательства, касающиеся выборного процесса, соблюдаются в полном объеме», – отметила Лазутина.

Парламентарий добавила, что голосование проходит с 17 по 19 сентября по графику с 8:00 до 20:00. Прийти на свой участок необходимо с паспортом. Традиционно на участках присутствуют наблюдатели – по 5 человек на каждом.

Все участковые избирательные комиссии обеспечены необходимым количеством дезинфицирующих средств, масок, перчаток, одноразовых ручек. Подсчет голосов будет произведен после закрытия всех УИКов в заключительный день голосования – 19 сентября.