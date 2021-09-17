РИАМО (БАЛАШИХА) - 17 сен. Председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов и глава Балашихи Сергей Юров в преддверии Дня города вручили почетные знаки и грамоты сотрудникам предприятий, воинских формирований, работникам социальной сферы и руководителям учреждений округа, передает корреспондент «РИАМО в Балашихе».

Торжественная церемония вручения наград состоялась в пятницу в ДК «Балашиха». В ней также приняли участие депутаты Мособлдумы Вячеслав Фомичев, Николай Черкасов, Тарас Ефимов, Владимир Шапкин.

«Балашихе исполняется 191 год. Желаю, чтобы такая динамика, которая сегодня была отмечена, сопровождалась и дальше. В день города подводятся итоги. Мы видим, как наш город преображается. Активно развивается социальный блок: образование, здравоохранение, объекты культуры и спорта. Строятся новые дороги и ремонтируются старые. Мы ставим перед собой новые задачи по всем направлениям, а это и есть коллективный труд», - сказал Брынцалов.

Он поблагодарил сотрудников за труд, пожелал крепкого здоровья, бодрости духа, достижения поставленных целей и вручил им награды от Мособлдумы: знаки «За труды» и почетные грамоты.

Юров также поздравил присутствующих с праздником и вручил им почетные грамоты и знаки «За заслуги перед городским округом Балашиха». Он отметил, что за 191 год Балашиха проделала большой путь от небольших фабричных поселков до самого крупного муниципалитета страны и самого динамичного и быстро развивающегося города в Европе.

«Сегодня Балашиха по-настоящему уникальный город: мы находимся рядом со столицей, но также имеем много тихих уголков, лесов, парков. Все это заслуга большого количества людей: губернатора Подмосковья, правительства Московской области, а также людей, которые проживают и работают в Балашихе», - подчеркнул Юров.

За последний год в городе открылось 3 школы и 4 мини-сада, а также новая поликлиника в Ольгино. Завершилось благоустройство Пестовского парка, была построена новая ледовая арена. После реконструкции открылся ДК «Балашиха» и ДК «Северный».

После торжественной церемонии награждения для присутствующих в зале выступил «Хор Турецкого».

18 сентября Балашиха отметит свое 191-летие. С 8:00 и до 10:00 в городе будет работать около 20 площадок. В парке «Заречная» пройдет большой утренний забег. На площади возле Ледового дворца будет мотофристайл. На стадионе «Орион» в микрорайоне Железнодорожный пройдет спортивный праздник. Завершится день выступлением звезд российской эстрады и шоу дронов. В 22:00 состоится праздничный салют.