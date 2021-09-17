РИАМО - 17 сен. Участник штурма Кенигсберга и Берлинской операции Геннадий Ковалев посетил избирательный участок в Одинцовском Доме офицеров и проголосовал там, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

В Одинцовском округе продолжается голосование на выборах в Госдуму и Мособлдуму. С 8:00 работают все избирательные участки – их на территории округа 171.

«Сегодня большой народный праздник. Жители нашей страны определяют, кто будет представлять их интересы в Московской областной думе и Государственной думе. Считаю, что каждый наш гражданин должен с высокой ответственностью подойти к этому знаменательному мероприятию. Поэтому я сегодня пришел на участок и отдал свой голос за тех кандидатов, которых считаю достойными», – сообщил журналистам Ковалев.

Когда началась война Геннадию Михайловичу было 15 лет. Узнав о нападении немцев, его отец сказал: «Тяжелая будет война, беспощадная». В 1942 году Геннадий Ковалев окончил 8 классов и полтора года проработал на киностудии Алма-Аты осветителем. Участвовал в съемках фильмов «Она защищает Родину», «Фронт», «Новгородцы» и «Иван Грозный».

В 1943 году в 17 летнем возрасте его призвали в ряды Красной Армии и направили на радиотелеграфные курсы под Ташкент. В 1944 году ветеран начал свой боевой путь на первом Белорусском фронте, в ходе операции «Багратион» участвовал в освобождении белорусских городов Бобруйск, Слоним, Волковыск, Белосток. Затем попал на второй и третий Белорусские фронты. Участвовал в разгроме немцев в восточной Пруссии, штурме Кенигсберга и Берлинской операции.

За проявленную смелость Геннадий Ковалев удостоился десятков наград, в их числе – орден «Красной Звезды», медали за обеспечение бесперебойной связи в битве в Восточной Пруссии, за взятие Кенисберга и Берлина.

Голосование на выборах в Подмосковье будет идти три дня – с 17 по 19 сентября – с 8:00 до 20:00. В указанное время в Одинцовском округе можно будет отдать свой голос на 171 избирательном участке. Традиционно на участках присутствуют наблюдатели – по 5 человек на каждом.

Также наблюдателями могли стать желающие старше 18 лет, прошедшие специальное обучение. Помимо этого, наблюдателей могли назначать кандидаты в депутаты и политические партии. Также в наблюдении за процедурой выборов участвуют члены Общественных палат Московской области и Одинцовского городского округа.