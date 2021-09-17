РИАМО - 17 сен. Мосгорсуд приговорил к 14 годам тюрьмы строгого режима Мурата Оразаева, которых убил 2 человек во время пьяной ссоры, сообщается на сайте столичной прокуратуры.

11 мая 2020 года убийца, находясь в квартире по улице Суворовской, в ходе конфликта, возникшего при распитии спиртного, начал наносить своему знакомому удары ножом в область головы, шеи, груди и верхних конечностей.

Сожительница потерпевшего, пытаясь остановить Оразаева, стала хватать нападавшего за руки, чтобы помешать ему.

Оразаев стал поочередно наносить удары ножом по голове, шее и конечностям как мужчины, так и его сожительницы, продолжая бить их до того момента, пока потерпевшие не перестали подавать признаки жизни.

Он нанес обоим потерпевшим не менее 25 ударов ножом.