РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 17 сен. В Подольске из-за пандемии коронавируса приостановили программу ремонта подъездов, установку областных детских площадок, продлили сроки капитального строительства социальных объектов, сообщил глава Подольска Николай Пестов.

Глава отметил, что длительное время строилась инвестиционная поликлиника на улице Ленинградской. Вместе с министром здравоохранения Московской области Светланой Стригунковой он планировал открыть ее в начале сентября 2020 года. Но обстановка по ковиду обострилась, и помещение поликлиники определили как резервное для развертывания коек на крайний случай. В текущем году планы реализовали и две поликлиники на улице Ленинградской и улице Ульяновых в День города распахнули свои двери.

Весной 2020 года округ по количеству случаев заболеваний Covid-19 занял первую строчку в области, хотя в расчете на 10 тыс& населения худшим не был. Это произошло в том числе потому, что значительное число исследований проводилось на территории округа, где развернули большое количество ковидных коек.

В настоящее время Подольск является седьмым по абсолютному числу заболеваний Covid-19, по численности населения - третий в области, а в расчете на 10 тыс. населения находится на 35-м месте. В период пандемии под ковидный госпиталь перепрофилировали физкультурно-спортивный комплекс «Ирида» на территории поселка МИС, на территории военного госпиталя в Подольске построили отдельный инфекционный центр, который работает и на гражданское население. Также принимает больница в Бородине, оперативно перестроенная в инфекционный корпус, Климовская больница №2 – они первыми начали борьбу с Covid-19 и выдержали большой удар по наплыву больных. Пригодился и зарезервированный корпус районной больницы в Романцеве.

Пестов поблагодарил за помощь в условиях пандемии ряд подольских предприятий: ООО «Вайлдберриз», ООО «Петровакс Фарм», АО «Климовский трубный завод», «Холдинг Строительный Альянс», АО «Электропровод», ООО «Вера-Русский хлеб», ООО «Русский хлеб», ООО «Агрогрупп», ОКБ «Гидропресс», ООО «Солар Кремниевые технологии», АО «Пуратос», АО «Элмос», ООО «Ремит», ООО «Би энд Би», ООО «Русский рыбный мир», ООО «Гиперглобус», ОАО «Фабрика офсетной печати», Благотворительный фонд «Наследие» и Подольское РАЙПО.

С начала пандемии совместно с главврачами больниц привлекли в учреждения более 300 медработников.

В настоящее время актуальна тема вакцинации. В округе привили 146 тыс. жителей. Лидером среди предприятий, организовавших вакцинацию, стало ЗАО «ЗиО-Здоровье».

Самое важное о коронавирусе смотрите в онлайн‑трансляции РИАМО>>