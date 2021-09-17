РИАМО - 17 сен. По данным на 15:00, явка избирателей на выборах в Подмосковье составила 8,93%, проголосовали 525 938 человек, сообщил председатель Мособлизбиркома Илья Березкин.

В Подмосковье 17-19 сентября проводятся выборы Госдуму и Мособлдуму. Также в Дубне, Егорьевске, Лобне, Лотошине, Луховицах, Протвине и Химках также проводятся выборы в органы местного самоуправления. Избирательные участки работают с 08:00 до 20:00.

«Отличная явка, которая свидетельствует о том, что избиратели действительно пришли на избирательные участки. Мы видели очереди, <...> возможно, придется выделять дополнительные резервные бюллетени», - сказал Березкин.

Всего в Подмосковье 5,8 млн избирателей.

Более 21 тыс. наблюдателей зарегистрировались для работы на выборах в Подмосковье. За происходящим на участках следят с помощью видеокамер.

Областной штаб общественного наблюдения за ходом выборов работает в Одинцовском городском округе.