РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 17 сен. В Подольске на бульваре Юности прошла профилактическая акция «Мы за безопасное детство!», в конкурсах и квестах дети повторили правила безопасного поведения на воде, при пожаре и дома, сообщает группа пропаганды безопасности дорожного движения ОГИБДД УМВД России по городскому округу Подольск.

Автоинспекторы совместно с представителями комиссии по делам несовершеннолетних, комитета по делам молодежи, АО «РН-Москва», активистами Подольского союза молодежи, молодежной православной организации «Логос» провели информационно-профилактическое мероприятие «Мы за безопасное детство!».

В конкурсах и квестах приняли участие юные жители города. Ребята прошли познавательные этапы игры, связанные с правилами дорожной безопасности. Повторили правила поведения на железнодорожном транспорте, водоемах, при пожаре и дома.

Акция прошла весело и познавательно. По итогам мероприятия все участники получили тематические сувениры и световозвращающие аксессуары.