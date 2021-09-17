РИАМО - 17 сен. В Северо-Восточном административном округе столицы за 3 года передали под заселение 19 новостроек, возведенных по программе реновации. Новые квартиры получили около 2 тыс. семей, сообщает пресс-служба департамента градостроительной политики и строительства Москвы.

«Фактическое переселение жителей по программе реновации в СВАО началось в районах Бабушкинский и Южное Медведково в 2018 году. За 3 года под заселение переданы 19 домов, благодаря чему около 2 тыс. семей смогли отпраздновать новоселье. Сейчас на территории округа для нужд программы строятся и проектируются 34 объекта», – сказал глава департамента Сергей Левкин.

Он отметил, что новые дома расположены в 9 районах СВАО: Северном и Южном Медведкове, Бабушкинском, Северном, Лосиноостровском, Марьиной Роще, Ярославском, Бутырском и Ростокине.

В программу реновации включено 499 домов СВАО общей площадью 1,4 млн кв. м. Новое жилье будет предоставлено 86,5 тыс. жителей.

Первый этап программы предполагает переселение 71 дома, там проживают 12,3 тыс. человек.