РИАМО - 17 сен. Сотрудники Московской областной таможни выявили контрафактные детские игры при досмотре партии товаров, ввезенных московским импортером из Китая, сообщает пресс-служба таможни.

В частности, специалисты обнаружили 168 настольных игр с нанесенными маркировками «Alias» и «Угадай кто?». Компания-импортер не предоставила разрешительные документы на используемые товарные знаки при таможенном оформлении.

Представители правообладателей товарных знаков заявили, что настольные игры обладают признаками контрафактности и не являются оригинальными.

Устанавливается общий размер ущерба, нанесенного правообладателям. В отношении фирмы-импортера возбуждены дела об административных правонарушениях по ст. 14.10 КоАП РФ за незаконное использование товарных знаков.